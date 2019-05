Stor fest for gammel have

I over hundrede år har haven været byens samlingspunkt. Nu er den moderniseret og skal indvies med stor fest.

Nu har Skyttehushaven i Vejle fået et ambitiøst ansigtsløft med ny flot scene, ny sandstrand, otte nye haverum med nye stier og ny rutchebane. Også fuglevoliere og det hvide lysthus er restaureret.

Vejle Byråd inviterer derfor borgerne til stor folkefest lørdag 25. maj fra kl. 13-17.

For 161 år siden købte Vejle Skyttelaug Skyttehushaven, men haven blev først åben for alle, da kommunen overtog haven i 1915.

Resultatet af lang proces

- Skyttehushaven var ved at være nedslidt, da den i 2015 havde 100 års jubilæum, og haven fik ny bevågenhed. Spørgsmålet var, hvordan vi kunne forny haven, uden at den mistede sin sjæl. En gammel have, som rigtig mange vejlensere har et særligt forhold til, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

- En flot donation samme år fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 25 mio. kr. og 7 mio. kr. fra Vejle Kommune satte gang i renoveringen.

De første gæster har allerede taget haven i brug, og selvom der mangler lidt i at haven er helt færdig, så håber vi, at den til sommer igen bliver det helt store tilløbsstykke, understreger borgmesteren. Nu glæder vi os bare til at vise haven frem for gæsterne på lørdag.

Borgermøder og arkitektkonkurrence

I både 2016 og 2017 blev der holdt borgermøder og lagt planer i samarbejde med landskabsarkitekt SLA, Århus, og der blev holdt miniarkitektkonkurrence for havens bygninger med forslag til ny scene fra Ravn Arkitektur, Vejle.

De sidste par år har det fysiske arbejde med haven været i gang.

Gæsterne kan opleve musik og underholdning når haven genåbner. Jelling Bigband, Apollo koret og ungebandet FAINT ED optræder, og haven får også besøg af bakkesangerinden Anette Oxenbøll.

Naturvejlederen er også på besøg i haven og på stranden, og der er aktiviteter for børn ved vandkanten.

Vejles vægtere, fugleforeningen, repræsentanter for de tre skytteforeninger og FestiVejle vil også være til stede i haven. Rundt om i haven kan man møde "historiske personer" fra havens fortid, skriver Vejle Kommune i en pressemeddelselse.

Festen begynder klokken 13.00.

