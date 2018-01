Stor glæde da 100-årig mor fik 80-årig søn med på plejehjem

Det var en stor dag, da Agnes Olesen på 100 år fik at vide, at hun kunne flytte på plejehjem sammen med sin 80-årige søn Bent Holst.

Stor var glæden, da 100-årige Agnes Olesen fik at vide, hun kunne flytte ind på Dronning Ingrids Hjem i Brædstrup sammen med sin 80-årige søn Bent Holst.

Det er tydeligt at se, at både Agnes og Bent allerede har fået det meget bedre i den korte tid, de har boet her. Karin Andersen, social- og sundhedshjælper og parrets kontaktperson, Brædstrup

Bent var den første, der flyttede ind på plejehjemmet i august sidste år, men det var kun fordi, Agnes havde travlt med at planlægge sin 100-års fødselsdagsfest. Så snart den var holdt, fulgte hun med.

Selvom mor og søn har fået hver sin lejlighed på plejehjemmet, så føles det næsten som at flytte sammen, mener de. Før boede de nemlig i hver sin boligblok i Horsens.

- Det betyder meget for mig, at Bent er flyttet med herud. Og så er den gode mad også med til at få humøret til at stige, mener Agnes. Foto: Per Algreen/Horsens Kommune

De var derfor meget glade, da de to lejligheder blev ledige samtidigt på Dronning Ingrids Hjem.

- Det var jo den eneste måde, vi kunne se hinanden på, siger Bent Holst.

På et tidspunkt havde han det nemlig så dårligt, at Agnes var bange for, at han aldrig ville komme til at gå igen.

- Jeg er rigtig glad for stedet. Det siges jo, at Dronning Ingrid har boet her, men jeg ved nu godt nok ikke, hvilket værelse hun sov i, siger Bent med et blink i øjet. Foto: Per Algreen/Horsens Kommune

Men nu går han rundt med sin rollator, og de spiser frokost sammen hver dag og tager på shoppingture. Og deres glæde over at være sammen smitter af på omgivelserne.

- Det er jo skønt at se, når mennesker liver op, og det er virkelig tilfældet med Agnes og Bent. Det er tydeligt at se, at både hun og sønnen allerede har fået det meget bedre i den korte tid, de har boet her, fortæller Karin Andersen, der er social- og sundhedshjælper og parrets kontaktperson i en pressemedelelse fra Horsens Kommune.