Stor glæde: Kirke-klenodier er fundet gemt i skov

Lettelsen er stor hos personale og menighedsråd ved Vær Kirke nordøst for Horsens. Politiet har nu fundet alle de uvurderlige messing-genstande, der blev stjålet fra kirken ved et indbrud.

Stemningen var ekstra god, da menighedsrådet onsdag aften holdt deres ordinære marts-møde. I dag kunne politiet nemlig fortælle, at alle de 50 unikke messing-genstande, som blev stjålet ved et indbrud i kirken natten til forrige mandag, var fundet gemt og gravet ned i et skovområde i Horsens.

Kirkens graver Frank Poulsen kunne fortælle det samlede menighedsråd, at han havde været på politigården og bekræfte, at det var kirkens sjældne messingting, der var fundet.

Der er tale om 45 små lysestager, et dåbsfad, en dåbskande, en syvarmet alterstage samt to andre alterstager.

Ifølge graveren er de fleste stjålne genstande fremstillet i messing, og har derfor ikke den store metalværdi. Men for kirken er det en helt anden sag, da de har været en del af Vær Kirke siden 1600-tallet.

Det er så skønt, at vi nu får vores sjældne genstande tilbage i vores kirke. Frank Poulsen, graver, Vær Kirke

- Det er så skønt, at vi nu får vores sjældne genstande tilbage i vores kirke. De skal lige pudses op af en gørtler, når politiet er færdig med deres arbejde. Senest til påske vil messingen igen stråle til vore gudstjenester og andre kirkelige handlinger, siger Frank Poulsen, glad graver ved Vær Kirke onsdag aften til TV SYD.

Tyven røbede selv gemmested

Sydøstjyllands Politi fandt tirsdag genstandene på baggrund af nye oplysninger fra den fængslede mistænkte 43-årige gerningsmand.

Den 43-årige nægtede sig længe skyldig, men i forbindelse med den fortsatte efterforskning og herunder afhøring af ham, erkendte han indbruddet og fortalte, hvor udbyttet var gemt.

Læs også Politiet efterlyser: Tyv stak af med dåbskande og dåbsfad

Sydøstjyllands Politi efterlyste op til weekenden offentligt genstandene med fotos og bad om hjælp til at finde de unikke tyvekoster.

Efterlysningen er blevet bakket meget flot op, og på Facebook har der været næsten 1.000 delinger.

- Det er meget vigtigt for os og for vores muligheder for opklaringer og som her, for at finde værdifuldt stjålet kirkeinventar, selvom det paradoksalt nok alligevel endte med, at det var fra gerningsmanden selv, at de nødvendige oplysninger kom, så genstandene kunne reddes i sikkerhed, siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen, Sydøstjyllands Politi.

Når genstandene er blevet rengjort og pudset op, vil de atter kunne ses i de vante omgivelser i kirken - men de vil fremover blive pakket væk og opbevaret i sikrede og låste værdiskabe, når de ikke indgår i de kirkelige handlinger, oplyser graver Frank Poulsen, Vær Kirke.