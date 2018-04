Stor glæde over millionstøtte til varmestue

- Det giver os mulighed for at udvikle brugerne af varmestuen og hjælpe dem videre til en bedre tilværelse, siger Cammilla Aae, lederen af det sociale arbejde i Kirkens Korshær i Sydvestjylland.

Hos Kirkens Korshær i Esbjerg er glæden stor over udsigten til nye fysiske rammer for varmestuen, som bliver muligt med millionstøtte fra to fonde.