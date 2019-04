Stor hæderspris til to lokale naturfagslærere

Anna Clausen og Troels Riknagel har hver modtaget 250.000 kroner fra Novo Nordisk Fonden for deres undervisning i folkeskolen.

Anna Clausen er lærer i indskolingen på Givskud Skole, der er en afdeling af Firkløverskolen i Give, og Troels Riknagel er lærer i udskolingen på Sct. Jacobi Skole i Varde.

De underviser i naturfagsfagene på deres respektive skoler og har begge onsdag modtaget Novo Nordisk Fondens naturfagspriser for 'deres engagement og fremragende undervisning indenfor naturfagene', som det blandt andet hedder i begrundelsen for, at de hver får den fornemme pris.

Jeg forsøger at formidle naturfag i børnehøjde og fange elevernes nysgerrighed. Anna Clausen, naturfagslærer, Firkløverskolen, Give

I naturfagsundervisningen på Firkløverskolen i Give kommer eleverne på hugormetur, og de lærer, hvorfor en mælk skal stå i køleskabet. Eleverne bliver stimuleret, engageret og inkluderet i undervisningen, så natur- og teknikfagene er blevet til yndlingsfag på skoleskemaet på Firkløverskolen, lyder det i indstillingen af Anna Clausen til prisen.

- Jeg er benovet over at modtage prisen, men jeg ved samtidig også godt, at jeg gør en forskel for eleverne. Jeg forsøger at formidle naturfag i børnehøjde og fange elevernes nysgerrighed, siger Anna Clausen til TV SYD.

Også Troels Riknagel bliver belønnet for sin ekstraordinære undervisningsindsats og evne til at få elever på 7. til 9. klassetrin inddraget og involveret i undervisningen.

Når det lykkes at fange elevernes interesse, så kan man også lettere bygge ekstra på undervisningen. Troels Riknagel, naturfagslærer, Sct. Jacobi Skole, Varde.

- Jeg synes selv, at det er enormt interessant, og så er det da fedt at få anerkendelse for det. Når det lykkes at fange elevernes interesse, så kan man også lettere bygge ekstra på undervisningen, siger Troels Riknagel til TV SYD.

Han har bl.a. med succes kombineret naturfag med historie og dermed tilføjet begge fag ekstra dimensioner.

I alt otte naturfagsundervisere fra hele Danmark fra grundskoler og gymnasier samt en underviser på læreruddannelsen har modtaget prisen.

- Årets prismodtagere er inspirerende rollemodeller, der på forskellig vis er med til at højne niveauet af naturfagsundervisningen, og de er derfor meget fortjente modtagere af Novo Nordisk Fondens undervisningspriser 2019, siger Berith Bjørnholm, leder af Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden i en pressemeddelelse.

Prisen er på 250.000 kroner, hvoraf 50.000 kroner er en personlig hæderspris til underviseren, mens 200.000 kroner går til prismodtagerens institution til udvikling af den naturfaglige undervisning.