Stor hundeeftersøgning gav pote

Den 12 uger gamle hvalp løb ud af et vindue i en bil, da dens ejer søndag kørte galt.

Mandag aften blev hunden så fundet. Den var tilsyneladende løbet ind i et ældre ægtepars hus i området.

Eftersøgningen havde på det tidspunkt været i gang i omkring et døgn. I den periode strømmede frivillige til for at hjælpe med at lede efter Nala. Flemming Neldebjerg havde eksempelvis taget turen helt fra Nordsjælland.

- Slædehundefolk er en sluttet kreds på tværs af landet, så sker der noget som det her, så vil man slutte op om det, hvis man har mulighed for det, sagde han mandag til TV SYD.

Og eftersøgningen gav altså pote: Nala blev fundet i god behold.