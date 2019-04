Stor interesse for at uddanne sig til fængselsbetjent i realistiske omgivelser

Omkring 110 interesserede har meldt sig til orienteringsaften om at uddanne sig til fængselsbetjent på den nye jyske fængselsskole i Møgelkær, hvor uddannelsen foregår i autentiske rammer.

Fra august kan man også blive uddannet til fængselsbetjent i Jylland. Derfor holder Kriminalforsorgen orienteringsaften i det tidligere statsfængsel Møgelkær i aften.

Det åbne fængsel blev ellers ved årsskiftet lagt i dvale af kriminalforsorgen, men i februar blev det besluttet at oprette et vestdansk uddannelsessted i det nedlagte fængsel nær Juelsminde, som bliver et meget realistisk uddannelsesmiljø.

Interessen for at uddanne sig til fængselsbetjent i Jylland er stor. Flere end 110 har meldt deres ankomst.

- På Møgelkær har vi "rigtige" fængselsgange, som vi kan træne i. Det giver os nogle helt unikke muligheder for at træne og dygtiggøre de elever, der skal på uddannelsen i Jylland. Det er autentiske omgivelser, og det glæder vi os til at få udnyttet. Telefonen har været rødglødende og mange har allerede tilmeldt sig uddannelsen, siger Anne Bunimowicz, Kriminalforsorgens uddannelseschef til TV SYD.

Før skulle alle til Birkerød

Hidtil har alle nye fængselsbetjente fået deres uddannelse i Birkerød.

Vi er stadig kræsne.Vi skal have de rette mennesker, fordi det er job, der kræver meget. Anne Bunimowicz, uddannnelseschef, Kriminalforsorgen

- Jeg tror, at afstanden har gjort, at mange måske ikke har søgt den. Pludselig får vi muligheden for at tiltrække nogle andre gode kandidater. Vi er stadig kræsne.Vi skal have de rette mennesker, fordi det er job, der kræver meget, siger uddannelseschef Anne Bunimowicz.

Normalt bliver en ud af fem ansøgere optaget på uddannelsen. Lige nu mangler der betjente. Det skyldes, at Kriminalforsorgen optager fængselsbetjente efter behov. Lige nu er der et sammenfald af øget tilgang af indsatte, fordi politiet er effektive i deres opgaver, og samtidig er der et fald i prøveløsladelser, ligesom mange ældre fængselsbetjente er på vej på pension.