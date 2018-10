Stor lokal opbakning til Knæk Cancer

2,8 millioner samlet ind ved arrangementer i Kolding og Esbjerg

Der bliver sendt 1.651.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse fra Esbjerg efter at foreningen ”Esbjerg Knækker Cancer” for andet år i træk arrangerede en lokal indsamlingsmiddag.

Det er 150.000 kr. mere end sidste år, hvor foreningen for første gang inviterede til Knæk Cancer-indsamling.

- Det er jo fantastisk. Det har været en kæmpe fornøjelse at arbejde med dette arrangement. Vi har mødt velvilje alle steder til at bidrage til denne vigtige sag, siger bestyrelsesmedlem i Esbjerg Knækker Cancer, Birthe Bruun, til TV SYD.

400 erhvervsfolk og privatpersoner havde "løst billet” til indsamlingen, og 46 unge have meldt sig som frivillig arbejdskraft til at afvikle indsamlingsmiddagen, som lokale kokke og restauranter stod bag.

Udover salget af 45 borde til 25.000 kroner stykket, havde lokale virksomheder doneret 41 effekter, som blev solgt på auktion.

- Det var alt fra Mulberry-tasker til weekendophold og redningsflåder, der blev solgt til højest bydende, fortæller Birthe Bruun.

Gymnasieelever fra Esbjerg Gymnasium mødte desuden op med 27.000 kroner til indsamlingen.

- Det har været en kæmpe succes, og vi har allerede lagt os fast på, at vi holder et lignende arrangement næste år, fortæller Birthe Bruun til TV SYD.

Ydmyg over støtte

Også på Hotel Koldingfjord blev der samlet ind til Knæk Cancer-kampagnen ved årets Kokke Knækker Cancer-arrangement.

- Vi solgte 15 borde á 50.000 kroner stykket og samlede i alt 1.284.960 kroner ind til kampen mod cancer, fortæller Hotel Koldingfjords administrerende direktør, Peder Madsen til TV SYD.

Hotel Koldingfjord har gennem de seneste seks år samlet 6,5 millioner kroner ind til kampen mod kræft ved det årlige arrangement.

Jeg synes det er superflot! Vi er igen i år både ydmyge og positivt overraskede over, at der er så mange, der vil give penge til den her vigtige sag. Peder Madsen, adm. direktør, Hotel Koldingfjord

- Indsamlingen til fordel for kampen mod kræft er blevet en lille institution hos os.

Tilbage i 1911 åbnede Koldingfjord som sanatorium for tuberkuloseramte børn. Det var Danmarks første julemærkesanatorium.

- Den gang var det tuberkulose, man frygtede. I dag er det cancer, så derfor ligger det i vores DNA at gå ind i denne sag, siger Peder Madsen.

Syd- og sønderjyderne samlede i øvrigt 334.000 kroner ind gennem 43 lokale indsamlinger i forbindelse med Knæk Cancer-ugen.