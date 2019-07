Stor mangel på førstehjælpere

Danmark Redder Liv mangler ca. 1350 frivillige førstehjælpere, som er parate til at tage ud for at hjælpe ved hjertestop.

Flere gange dagligt sendes førstehjælpere ud for at give livreddende førstehjælp, når et menneske falder om med hjertestop i Syd- og Sønderjylland.

Men der mangler et stort antal frivillige førstehjælpere, hvis Danmark Redder Liv skal kunne nå hurtigt ud alle steder i Syd- og Sønderjylland.

Minutter og sekunder tæller, når familie, kollega eller nabo rammes af hjertestop. Danmark Redder liv i en pressemeddelelse, hvor de efterlyser flere frivillige.

I dag er der i alt 1344 førstehjælpere i de 11 kommuner, der er med i ordningen i Syd- og Sønderjylland.

Men hvis ordningen skal fungere optimalt, burde i hvert fald dobbelt så mange førstehjælpere være klar til at rykke ud.

Redder liv

Ordningen er afhængig af, at frivillige melder sig til som førstehjælpere. Førstehjælperne uddannes til at kunne give hjertemassage og til at kunne bruge en hjertestarter.

Når alarmcentralen får et alarmkald på 112 om hjertestop, alarmeres førstehjælperne via en app. Så vidt muligt sendes tre hjælpere af sted.

En frivillig sendes direkte til patienten og går i gang med hjertemassage, mens en anden henter den nærmeste hjertestarter. Den tredje hjælper sendes også direkte ud til patienten for at hjælpe med genoplivning indtil ambulanceredderne ankommer og kan tage over.

Der findes ikke noget finere end at være med til at redde et andet menneskes liv. Preben Pedersen, pensionist, St. Andst

Ægteparret Christa Runge Pedersen og Preben Pedersen fra St. Andst i Vejen Kommune er blandt de 1344, der allerede har meldt sig som frivillige til ordningen.

De har været kaldt ud tre gange og har oplevet, at ambulancen allerede var nået frem inden de selv var fremme på stedet.

- Der findes ikke noget finere end at kunne redde en andens liv, siger Preben Pedersen til TV SYD.

Ægteparret har dog ikke haft den glæde at kunne redde nogen endnu, men der er flere eksempler på frivillige, som har været med til at redde liv.

Alvorlig mangel

I nogle kommuner er manglen på frivillige dog så stor, at man skal være heldig som patient for at kunne få den livsvigtige førstehjælp i tide.

Faktisk mangler samtlige kommuner i Syd- og Sønderjylland førstehjælpere. Nogle flere end andre. For eksempel er der i Billund Kommune kun 40 hjælpere tilmeldt ordningen, mens Fredericia har 84 og Varde har 87. Der er brug for 250 i hver kommune.

Bedst dækket ind er Sønderborg Kommune. Her mangler ”kun” 52 frivillige.

Horsens, Hedensted og Fanø kommuner er med i alternative ordninger.

Tabellen nedenunder viser, hvilke kommuner, der er med i ordningen og hvor mange frivillige, der er tilmeldt ordningen.