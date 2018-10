Fremmede soldater på motorvejen

Hele motorvejsnettet fra Sønderjylland til Nordjylland vil de næste dage blive præget af udenlandske soldater og køretøjer på vej til NATO-øvelse i Norge.

I de kommende dage skal NATO-soldaterne forestille sig, at Norge er blevet angrebet af en fremmed magt, hvor NATO og en række samarbejdspartnere skal komme Norge til hjælp. Det sker i årets store NATO-øvelse "Trident Juncture".

Det betyder, at der i dag torsdag, i morgen fredag og mandag og tirsdag i næste uge vil være en tæt trafik af store tunge militære køretøjer på den jyske motorvej, når 500 køretøjer og 1000 soldater indtager Norge.

10 køretøjer i timen

- Samtlige køretøjer og soldater kommer ind via den dansk-tyske grænse i Sønderjylland, og det er planlagt, så køretøjerne sendes afsted op gennem Jylland 10 ad gangen med en times mellemrum, siger Forsvarets presserådgiver Lars Skjoldan.

Forsvaret oplyser i en pressemeddelelse, at Danmark selv får en del ud af det, når vi hjælper blandt andet briterne og franskmændene i deres troppetransport. Det danske Forsvar lærer at samarbejde med vigtige allierede, at sætte forsyningskæder op, så de får mad og brændstof, og lærer at gøre både transport og ophold i Danmark sikker og effektiv.