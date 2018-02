Stor mystik omkring kænguru

Den kænguru, der i dag blev fanget efter måneder i frihed, er nu måske blevet stjålet eller sat fri.

Der ventede Paul Stewart og hans familie noget af en overraskelse, da de kom hjem sent onsdag eftermiddag. Den kænguru, som han timer forinden havde fanget og sat i et bur, var der ikke længere.

Jeg er rasende. At nogen bryder ind her. Vi er næsten lige flyttet herud og min adresse er temmelig ukendt. Paul Stewart, Endrup

Buret var simpelthen brudt op af ukendte gerningsmænd.

- Jeg er rasende. At nogen bryder ind her. Vi er næsten lige flyttet herud og min adresse er temmelig ukendt, siger han til TV SYD.

Kænguruen, der i månedsvis hoppede rundt i Endrup og omegn, stod for at komme hjem til sin ejer, entreprenør Jan Petersen.

- Jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg tror stadig, den er i området. Altså at nogen har sat den fri, fordi de havde hørt, at jeg måske ville aflive den. Nu vil jeg prøve at lokke den med noget foder, så den kan blive fanget igen, siger Jan Petersen til TV SYD.

Han oplyser her til aften, at politiet har været på stedet. Han har dog ikke meldt den savnet, da han tror, den stadig er i området.

Jan Petersen tror ikke, at den er stjålet. Dels fordi den formentlig vil være svær at fjerne, dels fordi værdien af den er så lille. Han har selv betalt 2.000 kr. for den.