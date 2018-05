Stor politi-kontrol fandt narko og våben

Politiets udlændingekontrol standsede 175 køretøjer ved den sønderjyske motorvej

Der var alt fra stoffer til farlige våben, da Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag eftermiddag og aften tjekkede køretøjer. Det skete uden varsel ved den sønderjyske motorvej på rasteplads Oksekær Vest, der ligger nord for Padborg.

En udenlandsk mand fik en straksbøde på 3000 kroner for at have en totenschlæger i bilen. En rumænsk mand forsøgte at udføre et større pengebeløb af Danmark, så han fik en bøde på 6500 kroner. Og en polak blev testet positiv for cannabis og måtte af med 7500 kroner.

Tre danske mænd røg også i politiets fælde. En af dem kørte bil, selv om han var frakendt sit kørekort. En anden mand blev sigtet for spirituskørsel, og den tredje dansker havde euforiserende stoffer i bilen og i blodet.

Helikopter og motorcykler

Cirka 175 køretøjer blev vinket ind og kontrolleret sammen med blandt andet TOLD. Formålet med kontrollen var især at finde omrejsende kriminelle og overtrædelser af færdselsloven. Politiets udlændingekontrolafdeling (UKA) stod for kontrollen.

Motorcykelbetjente standsede især de bilister, der så ud som om, de ikke havde lyst til at tale med politiet. Samtidig overvågede politiets helikopter, om bilisterne forsøgte at slippe udenom kontrollen.