Opdateret: Stor politiaktion med maskinpistoler

Mand anholdt efter ransagning i Ølgod. Politiet vil ikke oplyse, hvad baggrunden er.

Ved en større politiaktion er en mand blevet anholdt i Ølgod omkring klokken 16.30. Torvet i den lille by var spærret af helt indtil klokken 20.00, og vidner fortæller til TV SYD, at der har været mange politifolk i byen.

Syd- og Sønderjyllands Politi holder kortene tæt til kroppen, men bekræfter, at manden er blevet anholdt, og at der er foregået en ransagning med hunde. Der har også været en ambulance på stedet.

Politiet ønsker ikke at oplyse til TV SYD, hvad der er årsag til anholdelsen og ransagningen.

Udgangsforbud

Flere vidner fortæller til TV SYD, at politifolkene er bevæbnet med maskinpistoler, og at både kunder i Brugsen og beboere i et lejlighedskompleks tidligere fik at vide, at de ikke måtte gå udenfor.

Dette forbud blev hurtigt ophævet i Brugsen. Kort før klokken 20.00 fik beboerne i lejlighedskomplekset også lov til at gå ud, men der var fortsat politi med hunde i midtbyen.

Kortfattet politi

Politiet har været meget kortfattet om hændelsen.

- Vi kan pt. ikke oplyse andet, end at der har været denne hændelse i Ølgod, og at der pågår en efterforskning på stedet, siger Mads Dollerup Scheibel, som er kommunikationsmedarbejder ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Men på Twitter skriver politiet, at der ikke er grund til bekymring. TV SYD opdaterer løbende historien.