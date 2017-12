Stor risiko for brand nytårsaften: Sådan forhindrer du det

Nytårsaften er der stor risiko for ildebrand, men ved at følge nogle enkle råd, kan du forhåbentlig undgå det. Foto: Nils Meilvang, Scanpix

Med gnister, gløder og krudt i luften er der nytårsnat stor fare for ildebrand i hjemmet. Men ved at følge et par enkle råd kan man undgå det.