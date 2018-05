Stor royal dag i Kolding: Dronningen med til folkefest

Både dronningen og hendes to søstre er med til at fejre Kolding og Koldinghus’ 750-års jubilæum i dag.

Flag, taler og musik vil fylde Kolding centrum i dag, lørdag. Kommunen har inviteret til folkefest for at fejre Koldinghus og Koldings 750-års jubilæum.

Udover koldingensere kommer en hel stribe kongelige og repræsentanter fra den politiske top. Alle tre royale søstre, dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie, kommer til Kolding. Det samme gør statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og kulturminister Mette Bock (LA).

Dronningen holder tale

Dagen byder blandt andet på musik, sang og taler. En af taleholderne er dronning Margrethe, der holder en offentlig tale i Staldgården klokken 11.30.

Pladsen ved Staldgården ved Koldinghus, hvor dronning Margrethe skal holde tale 5. maj 2018. Foto: Ernst Møller TV SYD

Senere åbner dronning Margrethe sammen med sine søstre udstillingen Magtens Smykker på Koldinghus, der er en udstilling med smykker fra 750 års magthavere. De kongelige søstre har selv udlånt en række smykker til udstillingen.

Først til mølle

Festlighederne ved Koldinghus er gratis og åbent for alle. Men der er begrænset plads i Staldgården, hvor både dronningen, statsministeren og byens borgmester holder taler. Pladser fordeles efter først til mølle-princippet.

På grund af den store folkefest i Kolding bliver flere veje spærret for biler og motorcykler. Det gælder strækningen fra Nicolai Plads via Adelgade, Akseltorv og Markdannersgade, der er lukket for alt andet end beboerkørsel fra kl. 8:00 til kl. 21:00.

