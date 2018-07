- Tørken gør vejgrøften til en krudttønde

At tørken igen gør naturen til krudttønde, hvor en enkelt gnist er nok til at starte en brand i naturen, blev bevist mandag eftermiddag og aften. På kort tid opstod der mere end 10 brande i Trekantområdet - bl.a. langs jernbanestrækning og motorvej.

Sydøstjyllands Politi har mandag eftermiddag og aften modtaget anmeldelser om flere end 10 brande i naturen.

En hel stribe af brandene stoppede togtrafikken på jernbanen mellem Lunderskov og Vojens.

Trafikken på motorvej E20 var mandag aften spærret for al færdsel mellem Lillebæltsbroen og Taulov, da der gik ild i græsrabatten.

På jernbanen er det hængende bremser på et sydkørende godstog, der skabte de gnister, der i løbet af kort antændte en håndfuld naturbrande.

Varmen fra udstødningens katalysator antændte græsset. Det viser, at tørken har gjort en vejgrøft til en ren krudttønde. Jørn Bystrup, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

På motorvejen var det en lastbils punktering, der udløste branden.

- Chaufføren kørte så lang ind til siden i nødsporet, at han holdt helt ude i græsset og varmen fra udstødningens katalysator antændte græsset. Det viser, at tørken har gjort en vejgrøft til en ren krudttønde, siger vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Motorvejen var spærret for trafik mod vest i mere end en halv time, mens brandfolk fik slukket ilden.

Langs jernbanesporet fra Lunderskov og mod syd tog det flere timer for et stort opbud af mandskab fra en række lokale brandstationer at få slukket de mange små brande.

Her ses svedne spor ved Vamdrup. Foto: John Melin, TV SYD

Ingen mennesker eller bygninger har været i fare ved de mange naturbrande.

- Tænk jer om, når I færdes i naturen. Smid ikke cigaretskodder fra jer. Efterlad ikke glas, som i det stærke solskin bliver til brandglas og pas på med at parkere biler i højt græs, så udstødningen ikke antænder natuen, lyder det fra vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi.

DSB satte mandag aften togbusser ind på strækningen mellem Lunderskov og Vojens, indtil det igen er muligt at køre med tog på strækningen. Hold dig opdateret her