Stor succes med hjælp til sårbare gravide

Små fødder sætter store fodspor i deres mødres liv, men når moderskabet bliver svært, kan der være brug for en hjælpende hånd.

Oliver på otte måneder smiler med både øjnene og munden til sin 28-årige mor Bettina Tøndering. De leger ”kuk kuk” på tæppet i stuen, og der er god kontakt mellem de to.

Og sådan skal det også helst være, men nogle gange bliver moderskabet svært.

Jeg ville ønske, jeg bare kunne ringe til min mor, men hun bor langt væk og arbejder stadig. Derfor er det rart at være med i projektet, hvor jeg får en hjælpende hånd. Bettina Tøndering, Horsens

Derfor har Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommune lanceret projektet ”Barn på Vej”, som er et fagligt samarbejde mellem jordemødre, sundhedsplejerske og socialrådgivere til sårbare gravide.

Én af dem er Bettina Tøndering, som fødte lille Oliver for otte måneder siden. Hun er tilflytter og har et meget lille netværk.

Gravide skal klædes på

Ideen er, at det vigtigste sundhedspersonale er klædt på og kender den gravides historie, inden den lille ny melder sin ankomst.

- Vi ved, at den første tid i et lille menneskes liv er den allervigtigste, og der er det vigtigt, at der er fred og ro og ingen kaos, siger projektleder og ledende sundhedsplejerske, Renata Sloth Carlsen.

Kvinder, der vurderes som ”sårbare”, kan deltage i projektet – eksempelvis kvinder med psykiske lidelser eller andre ar på sjælen. Det kan også være kvinder, der mangler et netværk og støtte fra familien.

I alt har 229 kvinder deltaget i projektet, og de 109 var fra Horsens.

Bettina Tøndering bor sammen med sin kæreste i Horsens og er førtidspensionist. I Bettina Tønderings tilfælde har hjælpen bestået i besøg fra en frivillig familieven, der besøger hende én gang om ugen i to timer.

Blot en hjælpende hånd

Her leger familievennen, Sofie Knudsen, med lille Oliver, mens Bettina Tøndering handler eller lignende, eller også sidder de to jævnaldrende kvinder og snakker.

- Da jeg meldte mig som frivillig familieven, havde jeg nok forestillet mig, at det mere var et socialt stykke arbejde, men det er det slet ikke. Jeg synes mere, det handler om medmenneskelighed, at jeg kommer og giver en hjælpende hånd. Vi har jo alle sammen brug for hjælp en gang i mellem, siger Sofie Knudsen, der er uddannet psykolog, men ledig i øjeblikket.

De to kvinder er blevet gode venner og planen er, at de også skal ses, når projektet slutter for Bettinas vedkommende om en måneds tid.

- Jeg tror, vi vil blive ved med at ses. Det ville da også være mærkeligt ikke at se den her lille mand mere, når man nu har været en del af hans liv så længe, siger Sofie Knudsen og giver Oliver et knus.