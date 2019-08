Stor trængsel før lokalopgør mellem Kolding IF og Vejle

Der kom mere end 4.500 tilskuere, da Kolding IF sidste år mødte Vejle Boldklub i pokalturneringen. Onsdag aften er der stor trængsel for at komme og se de to hold mødes i 1. division.

Vejle Boldklub har revanche til gode, da Kolding IF i efteråret slog det daværende superligahold fra Vejle ud af pokalturneringen med en en sejr på 3-1. Da spillede Kolding i 2. division. Siden er Kolding IF rykket op og Vejle Boldklub ned, så de nu begge hører hjemme i 1. division. Læs også Kolding IF rykker op i 1. division Her har Kolding-spillerne fået en flyvende start med fire sejre og topper rækken med 12 points, mens Vejle skuffende kun har opnået fire points i deres fire kampe. Kampen går i gang på Kolding IFs hjemmebane klokken 19, hvor der bliver trængsel. TV SYD er også på plads - og bringer indslag i vores udsendelse klokken 19.30.