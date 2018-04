Storalarm efter klorudslip - 15 personer kørt på sygehuset

Fredag formiddag blev der slået storalarm på emballagevirksomheden Brdr. Hartmann i Tønder efter et kemikalieudslip.

To ansatte på virksomheden blev kørt til behandling på sygehuset. De havde været udsat for klorlignende dampe i forbindelse med nogle processer på virksomheden Brødrene Hartmann, der blandt andet producerer æggebakker. Indånding af klor kan være meget farligt, da det kan give vejrtrækningsproblemer og i værste tilfælde fylde lungerne i løbet af få timer.

Yderligere 13 personer blev for en sikkerheds skyld kørt til observation på skadestuen, for at sikre at de ikke fik problemer med åndedrættet.

Udslippet blev anmeldt klokken 10.28, hvorefter et stort antal rednings- og brandfolk samt -køretøjer kom til stedet.

Godt en time senere skrev Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at der ikke var fare for naboer og beboere i de omkringliggende huse. En besked der blev gentaget kørt før klokken 13.30.

- Miljøfolk har lavet målinger på og omkring virksomheden. Der er kun spor af kemikalier lige omkring selve det sted, hvor processen foregik inde i en fabriksbygning. Det er i et industriområde, så der er ikke fare for folk i området, oplyser kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Helle Lundberg, til TV SYD.

Ved middagstid blev trafikken på Tønder-Niebüll-banen dog indstillet som følge af udslippet.

- Sporene ligger indenfor sikkerhedszonen. Derfor indstillede vi i første omgang togtrafikken, fortæller Helle Lundberg.

Al kørsel blev genoptaget ved 13.15-tiden.

Syd- og Sønderjyllands oplyser endvidere, at personalet, der blev kørt på sygehuse i området efter kemikalieudslippet, har det godt efter omstændighederne.

- De 15 personer har det alle godt igen, og derfor stopper vi vores indsats i området i løbet af kort tid, slutter Helle Lundberg.

Årsagen til kemikalieudslippet er fortsat uvist. Arbejdstilsynet skal nu undersøge, hvordan processen med kemikalierne blev håndteret og hvordan, dampene kunne opstå. Derfor kommer der til at gå noget tid, før årsagen til udslippet bliver kendt.

