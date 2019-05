Storbonde får bøde for arbejdsulykke

Medhjælper hos en af Danmarks største svineproducenter kom slemt til skade i arbejdsulykke. Martin Lund Madsen betaler bøde på 60.000 kr.

En af Danmarks største svineproducenter, landmand Martin Lund Madsen, Askov, har betalt en bøde på 60.000 kr. til Syd- og Sønderjyllands Politi for overtrædelse af loven om arbejdsmiljø. Det skriver Fagbladet 3F.

Sidste år kom en 30-årig landbrugsmedhjælper fra Ukraine alvorligt til skade med sine ben, da han rengjorde en fodertank på en af Lund Madsens gårde ved Henne.

Praktikanten var kravlet ned i tanken for at gøre den ren med en højtryksrenser, og strømforbindelsen var ikke afbrudt. Mens han befandt sig i tanken, startede dens omrører, og han fik begge ben i klemme.

Vi er selvfølgelig rigtig kede af, hvad der er sket. Det må ikke ske. Martin Lund Madsen, svineproducent, Askov

Det må ikke ske

Landmand Martin Lund Madsen siger til Fagbladet 3F, at virksomheden klart havde informeret medarbejderne om, at det er forbudt at kravle ned i fodertanken, og at det fremgik af et skilt på engelsk, samt at et el-stik til tanken skulle trækkes ud, hvis der var noget mekanisk galt i tanken.

- Det er forkert at hoppe derned. Og CEE-stikket var ikke hevet ud, som det skulle være. Det havde medarbejderen undladt. Vi render ikke fra et ansvar. Vi er selvfølgelig rigtig kede af, hvad der er sket. Det må ikke ske, siger landmanden.

Har betalt

Han tilføjer, at materiellet i tanken teknisk set var i orden.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at virksomheden har betalt bøden på 60.000 kroner, og at sagen er afsluttet.

Kendt fra striden med kommunen

Martin Lund Madsen er kendt i offentligheden for en igangværende strid med Vejen Kommune om en ulovlig ekspropriation af en asfaltvej igennem hans jorde ved Askov.

Han ejer omkring 30 gårde og er blandt Danmarks allerstørste svineproducenter med en årsproduktion på omkring en kvart million grise. Egenkapitalen i hans koncern, MLM Group, er på over 100 millioner kroner.