Store hjemrejsedag: Undgå trafikken midt på dagen og hold øje med blæsten

2. juledag er en af årets største rejsedage, og med den kraftige blæst bliver der ekstra tryk på vejnettet. Specielt fra Jylland mod Sjælland.

Juleanden og de brune kartofler er sunket til bunds, småkagerne er spist op, og ingen tørster efter mere snaps. Nu er det på tide at komme hjem – tænker alle.

Erfaringerne viser, at 2. juledag er en af årets største rejsedage, og Vejdirektoratet forventer tæt trafik og risiko for kødannelser i tidsrummet kl. 9-17. Primært på motorvejene.

Dog er det midt på dagen mellem kl. 10-14, der bliver flest biler på vejene. Hvis man kan komme afsted før eller efter det tidsrum, er der større sandsynlighed for, at trafikken glider.

Hjemrejsetrafikken vil primært bevæge sig fra Jylland mod Sjælland.

Blæsten kan skabe ekstra kø

Den kraftige blæst er heller ikke uvæsentlig her på julens største rejsedag, hvor der er varslet om vindstød af stormstyrke på vestkysten og kraftig blæst på broerne.

- Der er endnu ingen restriktioner på broerne over Lillebælt og Storebælt, men det er der risiko for, at der kommer, siger Mette Nedergaard fra Vejdirektoratet til TV SYD.

Vejdirektoratet følger blæstens udvikling nøje, men har én anbefaling, hvis man kører med trailer, campingvogn eller andre lette køretøjer.

- Kom afsted nu. Ifølge DMI tager vinden til op ad dagen, og det kan ende med, at man ikke kan krydse broerne, siger Mette Nedergaard.