Store mængder regn får kommune til at starte vandpumperne

Vejle Kommune oplyser lørdag aften, at de sætter gang i pumperne ved slusen. Foto: Vejle Kommune

Den megen regn lørdag har givet så meget vand i vandløbene, at Vejle Kommune lørdag aften vælger at sætte gang i pumperne ved slusen midt i byen.

Kommunen oplyser dog på deres hjemmeside samt facebook og twitter, at trods den megen nedbør, så forventer de ikke, at det vil give oversvømmelser i byen.

En højtvandsvagt følger udviklingen hen over weekenden, og hvis der kommer mere regn end forventet, og der bliver risiko for oversvømmelser, vil der blive kørt en container med sandsække til Spinderihallerne. Der er desuden mandskab på stand-by til at rense riste i vandløbene.