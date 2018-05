Store motionscykelløb er farlige - en dræbt og to alvorligt kvæstede

En 58-årig mand fra Horsens er død af sine kvæstelser efter et løb Kristi himmelfartsdag, og to blev alvorligt kvæstede søndag, da 3.500 motionister trampede i pedalerne omkring Vejle.

Kristi himmelfartsdag styrtede en 58-årig motionscykelrytter fra Horsens og slog hovedet i asfalten på Skovhøjvej i Yding ved Østbirk. Han er nu død af sine kvæstelser, oplyser Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Der var tilmeldt 1.665 deltagere i Danmarks Højeste Motionsløb, der bl.a. foregår på de smalle veje omkring Yding Skovhøj, Ejer Bavnehøj og andre høje

Med det stigende deltagertal er konkurrencelysten også vokset, selvom der er tale om motionister. Jesper Nordland, Danmarks Højeste Motionsløb

bakker nord for Horsens.

- Den 58-årige kørte i et hul i asfalten, punkterede og styrtede uden, at andre cyklister eller trafikanter var impliceret. Det var en tragisk ulykke, som ingen kan klandres for, siger Jesper Nordland fra Danmarks Højeste Motionsløb til TV SYD.

5.000 cyklister på små veje

I de seneste år er deltagertallet til motionscykelløb steget voldsomt - og mere end 5.000 stillede op til de to løb i Horsens- og Vejleområdet i løbet af Kristi himmelfartsferien.

Søndag stillede 3.500 motionsryttere op til Grejsdalløbet i Vejle, hvor to deltagere blev kvæstede. En 35-årig mand fra Strib blev søndag fløjet til Odense Universitetshospital med hovedskader efter et frontalt sammenstød med en modkørende bil. Ulykken skete ifølge Sydøstjyllands Politi, da den 35-årige kørte i den forkerte vejbane under en overhaling af andre cykelryttere i feltet og frontalt ramte en langsomt kørende personbil. Rytteren blev søndag aften meldt udenfor livsfare.

En 51-årig mand fra Ruds Vedby på Sjælland kørte ind i et træ ved et solouheld, da han skred ud i noget grus. Rytteren brækkede kravebenet og otte ribben samt muligvis lårbenet.

50 blev diskvalificeret

I alt måtte politiet rykke ud til tre styrt under søndagens cykelløb, hvor arrangørerne også diskvalificerede 50 deltagere for overtrædelser af færdselsloven - bl.a. ved at køre overfor rødt lys.

- Vi opfordrer altid ved starten vores deltagere til at køre fornuftigt og lade være med at tage chancer. Med det stigende deltagertal er konkurrencelysten også vokset, selvom der er tale om motionister. Nogle gange går nogen lidt for langt for komme før deres nabo eller arbejdskammerat, siger Jesper Nordland fra Danmarks Højeste Motionsløb til TV SYD.