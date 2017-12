Store rejsedag blev en rolig en af slagsen

Det blev ikke til en hvid jul i denne omgang, til gengæld blev den store hjemrejsedag efter jul en blæsende fornøjelse for bilisterne.

Med udsigt til vindstød af stormstyrke forudså Vejdirektoratet tæt trafik og køer på 2. juledag, der er en af årets store rejsedage.

- Vi havde travlt i timerne omkring middag, der var rigtig mange biler især i Trekantsområde og på E45 ved Horsens. Så der har været rigtig travlt i dag, siger vagthavende ved Vejdirektoratet, Nicholas Petersson, til TV SYD.

Det har dog generelt været en rolig dag i forhold til, hvad man har oplevet tidligere, fortæller han.

- Heldigvis var vi forskånet for større uheld. Der har ikke været mange forsinkelser eller kødannelser. Vi har jo meldt ud, at folk skulle forsøge at køre udenfor de mest trafikerede tidspunkter, og det kunne vi også se i dag i og med, at der ikke var de her store kødannelser eller kaos, som vi nogle år har set i juledagene, siger Nicholas Petersson.

Et sted har bilisterne dog haft store problemer. Først på aftenen gjorde haglvejr Esbjergmotorvejen glat, hvilket har betydet flere uheld. På et tidspunkt var vejen helt spærret i østlig retning. Læs her. I togtrafikken forløb dagen også roligt, dog var det i tre timer ikke muligt at købe billet fra DSBs billetautomater.

I videoen herunder kan du komme med TV SYD på reportage i rejsetrafikken.