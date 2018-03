Store trafikale problemer på grund af snefygning

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer om store problemer med snefygning i det meste af Syd- og Sønderjylland. Flere mindre veje er efterhånden ved at sne til.

På motorvej E45 i nordgående retning er der lige nu problemer og en bil spærrede her først på aftenen den ene vognbane.

- Det er galt mange steder. Så hvis man ikke absolut SKAL ud, er det en god idé at lade bilen stå i garagen i aften, siger vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han pointerer at det især er inde i landet på strækningen fra Toftlund til Rødding, at den er helt gal. Her er flere biler kørt fast i sneen.

Tidligere på dagen har der også været problemer på blandt andet Rute 30 nord for Billund Lufthavn. Her kørte en lastbil og en personbil sammen, hvorefter lastbilen endte i grøften. På Tørringvej ved Sandved blev flere fastklemt, da en bil rullede rundt efter et sammenstød.

Endelig har der også været store problemer på motorvej E45. Tidligt i morges væltede den første lastbil på tværs af motorvejen ved Skærup. Den blokerede alle spor i nordgående retning. Senere væltede endnu en lastbil. Denne gang ved Hedensted. Begge steder skabte lukningen lang kø - også på landevejene omkring Vejle, Fredericia og Kolding.

