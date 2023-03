Storken i Jejsing er tysk tilflytter

I Jejsing kan de nu igen spejde efter storken. Den hvide fugl, som landede på reden mandag, kiggede tilbage torsdag eftermiddag, hvor øjeblikket blev foreviget af amatørfotograf Lone Gabelgaard.



Lone fangede også ringmærket, og det viser ifølge Mogens Lange fra Storkene.dk, at fuglen stammer fra en tysk rede i Tinningsted få kilometer syd for den dansk-tyske grænse ved Tønder.

- Jeg kan lige nu ikke se, om det er hannen eller hunnen fra reden i Tinningsted. Men faktisk var parret i Danmark sidste år, hvor de tilbragte sommeren blandt andet i en rede i Lægan, fortæller storkeeksperten.

Tysk par tilbragte sommeren i Danmark

Ifølge Mogens Lange lyder det, at parret i sommeren 2022 af ukendte grunde måtte opgive at yngle i Tyskland. Et eller andet gik galt, og derfor flaksede de lidt rundt - blandt andet til reder i Danmark.

- Nu må vi se, om denne stork bliver i Jejsing. Den tilbragte sidste år en del tid på reden i Lægan, som også er et godt ynglested, forklarer Mogens Lange.

Det tyske par består af en ældre, erfaren stork og en ung stok, fortæller Mogens Lange. Og alt efter hvem der er på reden i Jejsing nu, vil afgøre, hvor stor sandsynlighed der er, for at den bliver i Danmark.

- Vi ved fra blandt andet Smedager, at storkene virkelig gerne vil tilbage til den samme rede, de allerede har ynglet i. Så jo ældre de er, jo mere vil de 'insistere' på at få den samme rede igen. Så hvis den er den unge stork i parret fra Tinningsted, kunne der være større sandsynlighed for, at den vil slå sig ned i Danmark ikke forsøge sig i med den gamle rede i Tinningsted, siger Mogens Lange.