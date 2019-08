Stork spankulerede rundt i villakvarter

En stork landede igår i et villakvarter i Esbjerg til beboernes store overraskelse. Et sjældent syn, bekræfter Storkene.dk.

Diana Bertelsen fik sig lidt af en overraskelse, da hun i går kom kørende i sin bil ned ad Lenders Allé i Esbjerg. En stork stod midt i villakvarteret.

Er du klar over, hvor sjældent det er, at se en stork i et villakvarter? Diana Bertelsen, beboer på Lenders Allé

- Jeg tænkte faktisk først, nå det er da bare en stork, men så var der nogle af de andre naboer, der sagde, er du klar over, hvor sjældent det er, at se en stork i et villakvarter? Fortæller Diana Bertelsen til TV SYD.

Og ifølge Storkene.dk er det rigtigt, at det er ganske usædvanligt at se en stork i et villakvarter.

- Det ikke almindeligt, og slet ikke at man kan gå helt hen til den, siger Jess Frederiksen, formand for Storkene.dk.

Syg stork

Storken landede først ud for nummer 25 på Lenders Allé og spankulerede derfra ned til nummer 35, hvor den tog ophold i haven, indtil den blev indfanget af Dyrenes Beskyttelse.

Den har været afkræftet, siden den lander lige der. Jess Frederiksen, Formand for Storkene.dk

Herren, som indfangede storken, sagde, at noget tydet på, at storken havde problemer med maven, fortæller Diana Bertelsen. Og den antagelse bakker storkeekspert Jess Frederiksen op.

- Det tyder netop på, at der er noget glat. Den har været afkræftet, siden den lander lige der, siger Jess Frederiksen.

Storken er ringmærket og forventes overdraget til Storkene.dk snarest, så de kan hjælpe storken på fodede igen.

Måtte stoppe trafikken for storken

Indtil Dyrenes Beskyttelse kunne være på stedet, fik Diana Bertelsen opgaven om at sikre, at storken ikke blev forstyrret. For hvis storken var syg, som Dyrenes Beskyttelse formodede, så var det vigtigt at sikre den ro.

- Vi blev bedt om at følge efter storken og få stoppet alle biler, griner Diana, mens hun løbende må afbryde telefoninterviewet for at stoppe bilister på vejen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Dyrenes Beskyttelse om storkens tilstand.