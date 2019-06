Storke holder på døde æg

Flere uger efter det sidste æg blev klækket i Smedager får døde æg lov til at ligge i reden

Der er stadig æg i reden i Smedager, men håbet om, at der kommer flere unger i reden, er for længst dødt.

Ifølge storkeekspert Mogens Lange er det lidt spøjst, at storkene ikke rydder op efter sig, når håbet om flere unger i reden er væk. Men faktisk kan de levende storkeunger nå at vokse sig kæmpestore, før storkene rydder op i reden og skubber døde æg ud – hvis de da overhovedet gør det.

Faktisk kan de levende storkeunger nå at vokse sig kæmpestore, før storkene rydder op i reden og skubber døde æg ud – hvis de da overhovedet gør det. Mogens Lange, Storkeekspert, storkene.dk

- Vi ser ofte, at æggene bare får lov til at blive liggende i reden. De betragter dem ikke rigtig som noget, der skal smides ud, siger Mogens Lange til TV SYD.

Mysterium hvorfor

Storkeeksperten kan ikke forklare, hvorfor storkene ikke sparker æggene ud.

- Det ved man simpelthen ikke. Måske får vi en dag mysteriet om, hvorfor de gemmer æggene opklaret, men der er ikke nogen forklaring lige nu, siger Mogens Lange.

- Det er ikke kun i reden i Smedager, vi ser det. Det er en generel ting, at døde eller ubefrugtede æg får lov at blive liggende. Storkene kan rydde alt muligt andet ud af reden, men de dér æg, de får altid lov at ligge. Det er som om storkene holder fast ved dem som et kært eje, siger Mogens Lange.

Nogle gange ender storkene med at smide æggene ud på et tidspunkt. Andre gange træder de dem bare ned i bundlaget med tiden.

Flere unger ville være en sensation

Billeder fra storkereden lørdag viser tydeligt, at der stadig ligger ét af de to æg, der aldrig blev klækket tilbage i reden. Det andet er forsvundet. Om det er skubbet ud eller trådt ned i reden er uvist.

Måske får vi en dag mysteriet om, hvorfor de gemmer æggene opklaret, men der er ikke nogen forklaring lige nu. Mogens Lange, Storkeekspert, storkene.dk

- Men det er helt sikkert, at der ikke kommer flere unger, og storkene ruger heller ikke på ægget længere. Det ville være en sensation, hvis der kom flere unger senere end cirka 10-14 dage efter det sidste æg klækkede siger Mogens Lange til TV SYD (det skete den 13. maj, red.).

Det vides ikke, om de sidste æg var ubefrugtede, eller om fostrene døde af kulde, da de første unger blev klækket.

- Det skete i en kold periode, og når æggene først begynder at klække, er det svært for storkene at holde de resterende æg varme, fordi de hele tiden skal rejse sig og fodre unger, siger Mogens Lange.