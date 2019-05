Storke TV når hele vejen til USA

Når TV SYD sender live fra storkereden, er det ikke kun borgerne i Syd- og Sønderjylland, som følger med. Det gør Roy Butts i USA også.

Når Tommy og Annika basker med vingerne, og nye intriger spiller sig ud foran storke-kameraet i Smedager, så er det ikke kun TV SYD’s ’almindelige’ seere, som følger med. Det gør amatør-fotografen Roy Butts fra USA også.

Jeg elsker al slags fotografering, men især fugle er en udfordring. Roy Butts, amatør-fotograf

- Mit yndlingsøjeblik var, da en ubuden gæst forsøgte at invadere reden, skriver Roy Butts til TV SYD.

Til daglig bor 87-årige Roy Butts i Tucson i staten Arizona. Men til august går turen til Danmark, da Roy Butts er gift med en dansk kvinde fra Randers.

- Jeg fandt TV SYD’s storke TV, da jeg søgte efter information om fugle i de områder, som min kone og jeg skal besøge i løbet af året, skriver Roy Butts.

Turen går til Smedager

I Arizona er der ingen storke. Derfor står billeder af den særlige, langbenede ven specielt højt på parrets ønskeliste, når turen går til Danmark. Som forberedelse til turen ser Roy Butts derfor storke TV.

Sidst Roy Butts så storke i levende live var i Randers tilbage i 80'erne. Derfor er planen også, at turen skal gå forbi Smedager til august, når Roys Butts og hans kone igen er i Danmark.