Storkeekspert: Det er alvor nu

Storkeungerne i Smedager er alle lettet fra reden og har været på kortere flyveture. Om nogle uger vil de forlade reden for alvor og flyve mod Afrika.

Anton, Alma og Line har alle spredt deres vinger og forladt storkereden i Smedager for en stund.

Derfor er der heller ikke længe til, at ungerne spreder deres vinger for alvor og flyver sydpå.

- Jeg regner med, at der vil gå fire-fem uger, før de flyver mod Afrika. Det er den tid, det tager, før de er klar til det, fortæller storkeekspert fra Storkene.dk Mogens Lange.

Indtil da skal storkeungerne blandt andet lære at flyve længere. De skal i god form, og så skal de lære at finde føde. Der er altså en hel del, ungerne skal kunne, før de er klar til at flyve fra reden.

Og derfor giver storkeforældrene Tommy og Annika ungerne en hård opdragelse fra nu af, fortæller Mogens Lange.

- I løbet af nogle uger vil forældrene begynde at tænke mere på sig selv, og de vil formentligt stoppe med at give ungerne mad. Tiden er knap nu, og forældrene slipper dem, så de kan ikke flyve med ungerne mod Afrika. Derfor skal de lære det hele selv nu, understreger Mogens Lange.

Følger man med i storkenes liv i Smedager, vil man den kommende tid måske opdage, at forældrene vil stoppe med at fodre ungerne, og der vil være tidspunkter, hvor ungerne måske overnatter et andet sted. Men det skal man ikke bekymre sig om, siger Mogens Lange.

