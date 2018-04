Storkeekspert: Det kræver et mirakel at holde liv i ungerne

Det bliver svært for Tommy og Annika at skaffe føde nok, hvis alle seks æg i reden klækker.

Torsdag kunne morgenfriske storkevenner se endnu et æg i reden under storkeparret Tommy og Annika. De mange æg vidner om, at storkene er i god form. Men de er måske i lidt for god form, fortæller Mogens Lange fra Storkene.dk

- Problemet er, at virkeligheden kommer til at ramme storkeparret hårdt, når æggene klækker. Der skal simpelthen ske et mirakel, hvis det skal kunne lade sig gøre for to storke at samle føde til seks unger. Jeg er bange for, at vi kommer til at se, hvordan naturen begrænser antallet af storkeunger.

Han vurderer, at der er omkring 90 procents chance for, at alle seks æg klækker. Derfor er der også fuld gang i forberedelserne, så de eventuelle storkeunger får de bedst mulige overlevelseschancer.

- Vi vil selvfølgelig lægge en hel masse mad ud. Vi samler flere hundrede kilo fisk i en fryser, og så stiller vi mad frem i en spand tre gange om dagen, siger Mogens Lange.

Det er dog ikke kun maden, der bliver et problem. Hvis storkeungerne mod alle odds overlever, så kan det blive svært for Tommy og Annika at varme så mange unger.

- I tilfælde af kraftig regn eller en voldsom storm vil en eller flere af ungerne risikere at gå til, siger Mogens Lange.

Det første æg forventes at klækkes omkring 19. maj, og så følger de andre i dagene efter.