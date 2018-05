Storkeekspert: Det kræver et mirakel hvis alle unger skal overleve

Søndag udklækkede tre ud af seks æg i storkereden i Smedager. Men det kræver et mirakel, hvis alle seks skal overleve, vurderer storkeekspert.

Annika og Tommy er på kort tid blevet forældre til tre små storkeunger. Men tre mangler endnu at bryde ud af skallen.

Søndag udklækkede de én efter én, men chancerne for, at de alle seks kommer til at flyve fra reden, er meget små, fortæller storkeekspert Mogens Lange Petersen.

- Hvis alt går virkelig, virkelig, virkelig godt, så overlever seks unger. Det ville være sensationelt. Der findes ikke noget sted i naturen i hele verden, hvor hvide storke ved egen vej kan opfostre seks unger - altså, hvor naturen kan producere nok mad til seks unger, siger Mogens Lange Petersen.

Netop maden er én af de ting, der kan have indflydelse på, hvordan det kommer til at for den lille storkeflok. Derfor har Storkene.dk sat en spand med mad frem til dem.

- Nu skal man tænke på, at det er vilde storke. Når de ikke er i Smedager, skal de selv finde føden, og det sidder dybt i dem. Hvis der er sult på vej, så må de afsted, og det er ud på de store marker og ikke hen til en spand, siger han.

Men det er ikke den eneste faktor, der kan påvirke ungernes liv. I disse dage skinner solen mange af døgnets timer, men vender det til regn, kan det få konsekvenser for storkeungerne.

- Skybrudene er ikke gode, og hvis regn vælter ned over et helt døgn, så begynder vi at blive bekymrede, og så må vi se, hvad vi eventuelt kan gøre, siger Mogens Lange Petersen.

