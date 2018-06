Storkeekspert: Naturligt hvis den yngste dør

Hvis den yngste i storkeflokken i Smedager ikke overlever, vil det være helt naturligt. Det understreger storkeekspert Mogens Lange.

Den yngste stork i storkereden i Smedager kom til verden en uge efter sine tre søskende, og den uges forskel kan tydeligt ses på størrelsen. Den er stadig meget lille, selvom det ser ud til, at den får del af føden.

- Det bliver jo ikke lettere for den lille stork, for de andre tre bliver større og større, og så vil det blive endnu sværere for den lille at få mad, siger storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk.

Det kan betyde, at den yngste unge vil få svært ved at overleve, men ifølge Mogens Lange vil det være helt okay.

Det er naturens gang. Hvis ikke den kan klare det nu, vil den slet ikke klare det, når de flyver tilbage mod Afrika igen, og så vil den bare dø dér. Mogens Lange, storkeekspert, Storkene.dk

Søndag bemærkede en opmærksom seer, der fulgte med i storkenes liv i Smedager, at storkefar Tommy puffede lidt til den yngste. Det bekymrede formanden for Storkene.dk Jess Frederiksen. Han blev kort bange for, at Tommy ville skubbe den yngste ud af reden. Det er dog ikke sket endnu, men skulle det gå sådan, så er det også okay, understreger Mogens Lange.

- Skulle Tommy puffe den yngste ud af reden, er det ikke et udtryk for, at Tommy er vild og voldsom. Det er naturens gang, men han kan altså også finde på at puffe til dem, fordi han holder øje med, hvordan ungerne har det, siger Mogens Lange.

Hvis man har lyst til at følge med i storkenes liv i Smedager, kan man følge med her.