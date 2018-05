Storkemor har opgivet tre af sine æg

Tre af æggene i storkereden i Smedeager er formodentlig golde af den ene eller anden grund, siger storkeekspert.

- Vi kan se, at de er holdt op med at ruge på æggene, så de har opgivet dem, fortæller Jess Frederiksen, Formand for storkene.dk.

Men det er der ingen grund til at fortvivle over. Tre unger i den samme rede er nemlig rigtigt fint.

- Og derudover er det en fordel, at de er udklækket samtidig, så de står lige i kampen om føden, siger Jess Frederiksen.

Selvom det har været meget tørt i meget lang tid, kommer der masser af orm til reden, faktisk flere en ungerne gider æde. Storkene kan finde orm, selvom jorden er meget hård. Det skyldes sandsynligvis landbrugets kamp mod tørken.

- Vi kan se, at når storkene vender tilbage med mad, er de ofte drivvåde. Det antyder, at de har været inde et sted, hvor en landmand har været i gang med at vande sine marker, siger Jess Frederiksen.

