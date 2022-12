Hanstorken har det meste af vinteren befundet sig ved en lufthavn uden for Marokkos største by Casablanca, men i mandags fløj den 100 kilometer nordpå og landede ved en golfbane uden for hovedstaden Rabat.



Det var en fire timers flyvetur med et par indlagte pauser undervejs, kan man se på appen Animal Tracker.

Cort har ikke længere følgeskab af storken Freddy Fey fra nabo-storkereden i Jejsing. Den omkom i begyndelsen af december, formentlig blev den til bytte for en hund eller ræv.