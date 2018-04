Storken er landet

Der sidder en stork i skorstenen på det gamle gartneri i Nordenskov. Den har været i området siden lørdag.

En stork er landet i den rede, der er sat op på skorstenen ved det gamle gartneri i Nordenskov ved Varde.

- Nu håber vi, den begynder at bygge videre på den rede, der allerede er der. Så er der nemlig en god chance for, den vil blive. Hvis den ikke gør, ja, så hviler den sig nok bare, siger Jes Frederiksen, der er formand for storkene.dk

Jes Frederiksen mener, det ikke er usandsynligt den godt kunne slå sig ned i området, da der er mange storke i Nordtyskland lige nu, og de slås lidt om rederne.

Hos storkene.dk venter de lige nu på, at kunne se billeder af storkens ben, så de kan se om den er ringmærket. På den måde kan de måske få afklaret, hvilken stork det drejer sig om.

TV SYD sender allerede direkte tv fra storkereden i Smedager tæt på grænsen til Tyskland, men endnu har storkeparret Annika og Tommy ikke vist sig i området.

Storken sidder på en skorsten i Nordenskov. Foto: Carsten Madsen

