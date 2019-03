Storken er landet

Den første stork i TV SYDs sendeområde er landet på Als. Det er første gang, der er set storke i år i denne del af landet. De seneste dage er storken observeret på Bornholm og Præstø.

Det var Anja Wolf Hougaard fra Nordborg, der så storken fredag formiddag da hun var ude at køre med sin mand.

- Den gik rundt på en mark bag den gamle brandstation i Stevning og så råber jeg til min mand, "hold kæft der står en stork", og så hakker han bremserne i og vi når at få taget nogle billeder, siger hun begejstret til TV SYD fra sit hjem i Nordborg.

Det vil være helt fantastisk, hvis der kommer ynglende storke på Als Jess Frederiksen, Formand, Storkene.dk

Formanden for Storkene.dk, Jess Frederiksen er ligeledes begejstret for nyheden om at storken nu også er kommet til Sønderjylland, og det er bestemt ikke den sidste.

Læs også Der venter et liv i luksus for storkeparret Annika og Tommy

- Det vrimler med storke lige syd for grænsen og der vil komme tryk på nu. Vi vil se flere storke i Sønderjylland de næste dage, siger han.

Der er masser af storkereder på Als, men der har ikke været et ynglende par siden 2013, og dengang lykkedes det ikke at få unger på vingerne.

- Det vil være helt fantastisk, hvis der kommer ynglende storke på Als, men det er svært at sige om denne stork i Nordborg har tænkt sig at blive. Det er tidligt på året, så den har i hvert fald ikke travlt med at komme videre, siger Jess Frederiksen til TV SYD.