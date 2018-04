Storken er landet i Smedager

Storken Annika er landet i reden i Smedager. Nu venter hun på sin mage Tommy.

Storken er landet i reden i Smedager. Sidst på eftermiddagen mandag landede den i reden. Det fremgik med al tydelighed af de direkte tv-billeder, som TV SYD modtager fra reden. Følg med her.

- Det er Annika, der er landet. Hun landede også først sidste år, hvor hun kom 2. april, hun har været lidt længere om det i år på grund af vejret. Men det er super, nu venter vi bare på hannen, siger Jess Frederiksen, der er formand for Storkene.dk, til TV SYD.

Tommy, han-storken der har Annikas mage i flere år, ankom i 2017 til reden sidst i april. Så Annika nåede at lægge flere ubefrugtede æg, inden storkeungen Alfred klækkede.

- Vi håber, at han kommer indenfor en uges tid. Ellers kommer der nok nogle andre storkehanner. Men hun plejer at være meget god til at vise dem væk, hun er meget trofast, det er ikke alle storke, der er det, siger Jess Frederiksen.

Der er rigtig mange storke i Syd- og Sønderjylland lige nu, fortæller Jess Frederiksen.

Artiklen opdateres snarligt med video af ankomsten.

Læs også Se storken i reden højt over Ribes tage