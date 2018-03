Storkene er på vej

Så er et storkepar landet i reden ved Schafflund/Skovlund. Reden ligger lige på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Tommy og Annika kan derfor være på vej.

Søndag landede et storkepar i reden ved Schafflund/Skovlund.

Storkeparret har igennem de seneste fire år haft hjem i reden, som ligger på grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Omkring 25-30 kilometer derfra befinder reden i Smedager sig. Her venter vi på storkeparret Annika og Tommy.

Jess Frederiksen, formand fra storkene.dk fortæller, at vejret har skabt problemer for storkene og forsinket dem. Han håber, at parret kommer midt i april.

I starten at marts blev reden gjort klar med nye grene og frisk halm.

Du kan allerede nu følge med i livet i storkereden på www.tvsyd.dk/natur.