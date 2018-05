Storkene gylper regnorme og nu også masser af fisk op til ungerne

Storkeungerne klarer sig godt trods tørke, da Annika og Tommy finder rigeligt med regnorm under landmændenes vandkanoner. Nu er Tommy også begyndt at tage små fisk, som storkene.dk stiller ud til dem.

Annika og Tommy knokler for at finde føde til deres fire unger i reden i Smedager. Trods maj måneds tørke, har de været i stand til at finde alternative løsninger, når der skal mad i reden.

Først fandt de smarte forældrestorke ud af, at landmændenes vandkanoner er en guldåre til regnorm, som de bærer hjem til reden og gylper op, og som ungerne mæsker sig i.

Storkene finder trods tørke masser af regnorm, som de gylper op, når de lander i reden. Foto: TV SYD/Storkene.dk

Også den mindste unge, som kom først ud af ægget søndag, ser ud til at få sin del af ormefesten.

- Altså det er bare godt, den når at få noget at spiser, siger Mogens Lange fra storkene.dk, og fortsætter:

- Det vil blive svært for den at overleve med de tre større unger, som helt klart tager det meste mad, men nu har vi set, at Tommy også går i madspanden med fisk, som vi sætter ud til dem, og så ved vi der er føde nok til dem.

Den fjerde storkeunge kom til verden søndag morgen, hvor de tre andre unger helt sensationelt kom ud af deres æg på under et døgn for en uge siden.