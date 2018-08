Storkene har sagt farvel: Nu slukker live-signalet

I morgen slukker TV SYD live-signalet til storkereden. Tommy, Annika og deres tre unger forlod reden i onsdags og drog mod Afrika. Der venter dem en lang og hård tur.

Først landede Annika, så Tommy og i løbet af foråret klækkede fire ud af seks æg. Sidenhen er en unge gået bort, mens de tre andre har trænet flyvedisciplinen. Den 22. august forlod de alle reden efter 137 dages aktivitet foran kameraet.

I år har vejret været med storkene. Varmen har betydet, at forældreparret kunne have mere fokus på at samle mad til ungerne end at holde dem varme.

Tre unger har forladt Danmark i absolut topkondition. Mogens Lange, storkeekspert

- Det har været et overraskende godt storkeår. De 70 sammenhængende sommerdage har befundet ungerne enormt godt, fortæller storkeekspert fra Storkene.dk Mogens Lange til TV SYD.

Nu er de på vej mod Afrika og ifølge Mogens Lange skulle storkene allerede i dag eller i morgen befinde sig omkring Ungarn og Rumænien.

Statistisk set falder halvdelen af ungerne fra på grund af udmattelse, nedskydning eller karambolage med højspændingsledninger eller vindmøller, men Mogens Lange er fortrøstningsfuld.

- Jeg er sikker på, at det er ret så levedygtige fugle, der er kommet afsted, så forhåbningerne er store for, at de klarer første tur.

Foto: Storkene.dk og TV SYD

Om storkene vender tilbage til reden i Smedager næste forår, vil kun tiden vise, men Mogens Lange krydser sine fingre:

- Jeg håber rigtig meget, at de kommer tilbage til Smedager. Vi skal have storke tilbage, som kan tage over for forældrene, den dag de ikke kan længere, siger han til TV SYD.