Storkene i Smedager har fået en million kroner

Storkene fra Smedager lander inden længe i reden i Sønderjylland. De to storke er blevet begavet med en million kroner som skal gå til at sikre deres ungers overlevelse.

Storkeparret Annika og Tommy er lige på trapperne, og vil om kort tid lande i reden i Smedager, og det ser ud til, at det vil blive meget lettere for parret at få levedygtige unger på vingerne.

Storkene.dk har nemlig fået tilsagn om en million kroner fra en fond. Penge der er øremærket til at etablere yderligere ti paddehuller i området omkring reden.

- Det er intet mindre end helt fantastisk, for vandhuller er livsvigtige for storkene, siger Mogens Lange fra storkene.dk til TV SYD.

Annika og Tommy er hvert år siden 2012 trofast vendt tilbage til reden i Smedager i Sønderjylland. Men det har vist sig, at det har været rigtig svært for storkeparret at få alle klækkede unger på vingerne, da der har været fødemangel på grund af manglende vandhuller i området.

Derfor er der i januar i år gravet et stort vandhul nær storkereden, så det nu skulle være lettere for storkeparret at finde både regnorme og frøer - storkes ynglingsføde og optimal næring til sultne storkeunger. Pris 100.000 kroner.

- Det nye vandhul kommer til at betyde rigtig meget for storkeungernes overlevelse, og med muligheden for at lave yderligere cirka ti vandhuller i området, gør det bare endnu mere spændende, siger Mogens Lange.

En ekstra rede til 'teenage-ungerne'

Storkene.dk sørger for forårsrengøringen i storkereden, så den fremstår fin og ren, inden Annika og Tommy ankommer. I år skal der ikke kun gøres rent. Der skal også opsættes en ny storkerede på laden ved den gård, hvor den oprindelige storkerede står.

- Vi kan se, at Tommy bygger og bygger reder forskellige steder lige omkring den eksisterende rede, og da gamle storke også har haft svært ved at dele redepladsen med ungerne, når de er store, så sætter vi en ekstra rede op på taget at laden lige i nærheden, fortæller Mogens Lange.

Forårsrengøring og indvielse af paddehul

Storkene.dk vil gerne vise det nye paddehul frem og fortælle om deres planer for flere vandhuller indenfor en radius af tre kilometer fra storkereden, derfor inviterer de nu alle interesserede til indvielse af paddehullet ved storkereden den 9. marts klokken 10.