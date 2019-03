Storkens bedste ven hedder Jess

Jess Frederiksen er formand for storkene.dk, bosat i Tåstrup, men en hyppig gæst i Sønderjylland, hvor han er en af hovedårsagerne til, at storken trives og yngler.

Jess Frederiksen er 53 år, har fast arbejde i en stålvirksomhed på Sjælland, men hovedet er fyldt med fugle.

- Jeg er vokset op på landet og har altid interesseret mig for fugle og natur, men især storken fylder meget, siger Jess Frederiksen.

I dag er Jess Frederiksen formand for storkene.dk, men det var Jess Frederiksens mor, der podede en stærk interesse for storken i Jess, da han var en lille knægt. Moderen voksede op på landet ved Silkeborg. Hun havde bogstaveligt talt storke i baghaven og dengang i 30'erne og 40'erne kunne man næsten ikke sparke sig frem for bare storke. En journalistisk stramning, men ifølge Jess Frederiksen var der mere end 1000 ynglende par dengang før krigen.

Mens mine kammerater havde plakater på væggen af fodboldspillere og rockstjerner, så var der storke på mine plakater Jess Frederiksen, Formand, storkene.dk

- Efter krigen og op gennem 50'erne og 60'erne gik det stærkt tilbage for storkebestanden i Danmark. Mulighederne for storken for at finde tilstrækkeligt med føde svandt stille og roligt ind, siger han.

Storke på teenageværelset

Jess Frederiksen var selv ung i 70'erne, og når han tænker tilbage på den tid så var han måske lidt nørdet.

- Jeg var meget optaget af fugle og især storke. Mens mine kammerater havde plakater på væggen af fodboldspillere og rockstjerner, så var der storke på mine plakater.

Den store fokus på storken er vigtig

Den store interesse for storke har hængt ved Jess Frederiksen op gennem årene og han bruger en del tid på det. I perioden mellem marts og august bliver det snildt til timers storketid om ugen. Han bruger for eksempel en del tid ved reden i Smedager for at sikre at alt er ok, når Tommy og Annika har unger i reden.

- Og så har jeg jo selv et ynglende par tæt, hvor jeg bor. I Gundsølille mellem Tåstrup og Roskilde har der de seneste år også været et ynglende storkepar.

Jess Frederiksen er glad for den store interesse, der er opstået for storkene efter, TV SYD de seneste år har sendt live tv fra reden om sommeren.

- Det betyder at der også er kommet fokus på alle de problemer storken har, og det er jeg glad for, for det betyder, at der er kommet folk til, der er villige til at hjælpe storken til at blive i Danmark og yngle, siger han.