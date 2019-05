Storkenyt på skoleskemaet

Hver morgen begynder godt på Simmersted Friskole. Her får eleverne seneste nyt fra storkereden i Smedager.

Så er der storkenyt. Vi har fået tre æg, der er klækket ud.

Ved morgensamlingen for Simmersted Friskoles 125 elever bliver de holdt helt opdateret på de seneste nyheder fra storkereden i Smedager.

Lærer Heidi Andersen er hver morgen kl. 8 storkenyhedsvært. Ideen kom for tre år siden, hvor hun så sin far slå over på webkameraet, der sender i døgndrift fra den sønderjyske storkerede.

- Så har vi simpelthen bare bestemt, at der er storkenyt til morgensamling, og så ser vi, hvad der sker, siger Heidi Andersen, der bliver kaldt "storkeren" af sine kolleger, fordi hun går så meget op i de store fugle.

Eleverne følger godt med i udviklingen i antallet af æg og unger.

Morgensamlingerne har gjort Freja Hammer fra tredje klasse, til en stor fan af storkenes aktivitet.

Hun fortæller: I marts kom Annika, og den 1. april kom Tommy, og så kom æggene dagene efter. I maj er ungerne ved at komme.

På skolen er der også en planche hvor eleverne kan repetere de vigtigste begivenheder i storkereden.

Storkeentusiast Heidi Andersen fortsætter med storkenyt, så længe hun kan få lov.

- Indtil nogle siger 'Heidi, nu gider vi ikke høre mere om de storke', så bliver vi ved, siger hun med et grin.