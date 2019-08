Storkeunger får digt med på flyveturen mod syd

Storkeungerne er fløjet fra reden i Smedager og mod varmere himmelstrøg. Sara Skovhave fra TV SYD har givet ungerne dette digt med på den lange flyvetur.

Annika lander i storkereden Foto: Arkiv

Sådan her så det ud i Smedager dagen før april.

Annika landede i storkereden i vanlig stil.

Tommy lander i storkereden Foto: Arkiv

En dag efter var Tommy på plads.

Og ja - storkeparret begyndte hurtigt at give den gas.

En af storkeungerne er klækket Foto: Arkiv

Storkeekspert Mogens Langes forudsigelse holdt stik.

Anden uge i maj - Tommy og Annika deres første unge fik.

To af storkeungerne er klækket Foto: Arkiv

Fem æg havde storkeparret ruget på.

Ud af dem tre unger dagens lys så.

På Simmersted Friskole blev storkenyt et fag Foto: Arkiv

I har fulgt med i i livet i reden i Vejle, Lolland og USA.

Og på Simmersted Friskole var storkenyt endda et fag.

Død storkeunge kastet ud af reden Foto: Arkiv

Af nattefrosten fik den ene unge formentlig klø.

Og den endte desværre med at dø.

Plastik bliver fjernet fra storkereden Foto: Arkiv

Faren var dog slet ikke væk.

Ungernes liv blev truet af et stykke af en plastiksæk.

Det blev fjernet i en fart.

Og en måned senere var brandvæsenet igen parat.

Ungerne bliver ringmærket Foto: Arkiv

Det var tid til at ungerne skulle have en ring om deres ben.

Og en DNA-test skulle vise, hvad de var for en.

Ungerne begynder at flyve fra reden Foto: Arkiv

To piger viste det sig at være.

Så var spørgsmålet bare, hvilket navn de skulle bære.

Anna og Lotte valgte I de skulle hedde.

Og hurtigt begyndte de at flyvetræne og efter mad lede.

Nu er ungerne fløjet bort.

Og snart går storkekameraet i sort.