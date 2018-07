Storkeunger fra Smedager er aldrig blevet fundet

De mange storke, som tidligere er fløjet fra reden i Smedager, er aldrig blevet fundet. Storkeungerne fra Gundsølille har man derimod mødt i Tyskland.

Søndag blev de tre storkeunger i Smedager ringmærket. Så hvis man en dag skulle møde en stork, kan man se, om den er fra storkereden i Smedager.

På ringen står der nemlig et tal. Det kunne være 1E30, og nedenunder står der Zoologisk Museum, Denmark Copenhagen. På den måde ved man, hvor storken er opfostret.

Det er jo sådan lidt underligt, at vi endnu ikke har fundet nogle Smedagerunger, hvorimod mange af ungerne fra Gundsølille er blevet genmeldt i Tyskland. Hans Skov, ringmærker, Zoologisk Museum

Men man har aldrig fundet én af de mange storkeunger, der er fløjet fra reden i Smedager.

- Det er jo sådan lidt underligt, at vi endnu ikke har fundet nogle Smedagerunger, hvorimod mange af ungerne fra Gundsølille er blevet genmeldt i Tyskland, fortæller Hans Skov, der er ringmærker fra Zoologisk Museum.

Og hvad, det kan skyldes, kan være svært at spå om, men Hans Skov har et bud.

- Det er tilfældighederne. Lige pludseligt går der hul på bylden, og så finder vi ud af, at der er nogle Smedagerunger syd for grænsen, siger han og fortæller, at han håber, at de tre unger, vi har i storkereden lige nu, vender tilbage om to-tre år.

Det er sådan en ring her storkeungerne i Smedager i dag har fået sat rundt om deres ben. Foto: John Melin, TV SYD

