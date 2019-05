Storkeunger gider ikke ligge under forældrenes beskyttende vinger

Regnvejr i timevis kan åbenbart også være en udfordring for små storkeunger. Efter mange timer under forældrenes beskyttende vinger gad de her til eftermiddag ikke længere ligge i tørvejr.

Også i Smedager har regnen det meste af denne Kristi Himmelfartsdag silet ned. Storkeparret Annika og Tommy har tålmodigt på skift ligget og skærmet de to unger i reden fra regnen. Men på et tidspunkt i løbet af eftermiddagen blev det åbenbart for meget for ungerne. De ville ud af forældrenes skærmende vinger. I videoen kan man se, hvordan ungerne flere gange forsøger at undslippe Tommys beskyttende vinger, mens han, som den gode storkefar han er, rejser sig op og blot spreder vingerne mere ud, så de fortsat ligger tørt. Heldigvis er der udsigt til bedre vejr i løbet af de kommende dage. Mindre regn fredag og lørdag og søndag er der ligefrem udsigt til tørvejr, varme og sommerlige temperaturer på op mod 25 grader.