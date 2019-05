Storke-ekspert: Storkeungerne har det hammergodt

Storkenes liv i Smedager går helt efter planen, men storke-ekspert frygter et døgnlangt regnskyl.

Annika og Tommy har i år beriget den lille, sønderjyske by, Smedager, med to storkeunger, og de har det rigtig godt.

Ungerne har det bare hammergodt, og de vokser helt perfekt. Mogens Lange, storke-ekspert, Storkene.dk

- Jeg besøgte storkene i Smedager i går, og jeg følger dem hver dag meget tæt. Ungerne har det bare hammergodt, og de vokser helt perfekt, understreger Mogens Lange.

Et regnskyl kan blive skyld i død

Selvom det hele lyder og ser meget idyllisk ud i Smedager, så er der én ting, Mogens Lange frygter. Og det er vejret. Vejrprognoserne skifter, og Mogens Lange er bange for, at der skulle komme et døgnlangt regnskyl.

- Ungerne har ingen fjer lige nu. De har kun dun. Så de vil simpelthen dø, hvis der falder 25-30 milimeter regn, fortæller Mogens Lange.

Først om en månedstid kan storkeungerne stå imod så meget vand.

På et tidspunkt smider storkene æggene ud over redens kant, eller også ender de som redemateriale Mogens Lange, storke-ekspert

Æg bliver smidt ud over

De to storkeunger skulle have haft yderligere to søskende at dele rede med, men de sidste to æg, som Annika har lagt, er ikke klækket. Det kommer de heller ikke til, fortæller Mogens Lange.

Lige nu ligger æggene i reden, men det bliver de ikke ved med.

- På et tidspunkt smider storkene de uklækkede æg ud over redens kant, eller også ender de som redemateriale, og det er ikke noget, der betyder noget for storkene, siger Mogens Lange.