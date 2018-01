Storkevenner er klar til at tage imod Annika og Tommy

De første storke er på vej mod nord fra deres vinterophold i Afrika og det sydlige Europa. Storkereden i Smedager bliver gjort klar den første lørdag i marts.

Selvom der ifølge foreningen storkene.dk allerede er set flere storke i Slesvig-Holsten nær den dansk-tyske grænse, så vurderer storke-ekspert Mogens Lange Pedersen fra Vorbasse, at storkereden i Smedager tidligst vil få besøg af Annika og Tommy i begyndelsen af marts.

Derfor har storkevennerne planlagt at gøre reden i Smedager klar til foråret lørdag den 3. marts.

Annika og Tommy har tilbragt vinteren et sted i Afrika. Storke, der har overvintret i Syd-og Østafrika, er først fremme i Nordeuropa cirka 6 uger efter afrejsetidspunktet. Mogens Lange Pedersen, storke-ekspert fra Vorbasse

- Det er min vurdering, at, at Annika og Tommy har tilbragt vinteren et sted i Afrika. Storke, der har overvintret i Syd-og Østafrika, er først fremme i Nordeuropa cirka 6 uger efter afrejsetidspunktet. Og det betyder en sandsynlig ankomst tidligst i marts måned, siger Mogens Lange Pedersen til TV SYD.

Tidligere overvintrede alle storke i Afrika, men grundet de varmere temperaturer nøjes flere med at overvintre i Sydeuropa - hvor de ofte finder deres vinterhi nær store lossepladser, der byder på gode fodermuligheder.

De storke, der ses i disse dage i Nordtyskland kommer fra vinterophold i Spanien, Sydfrankrig og Sydtyskland. Det er en ganske kort flyvetur for en stork.

Ifølge storkene.dk er der hver sommer kun to til tre ynglende storkepar i Danmark. I øjeblikket er det et enkelt storkepar nord for Roskilde, der har overvintret her.

Mogens Lange Pedersen fra storkene.dk

Annika og Tommy forlod Smedager lørdag den 3. september sidste år, hvor de sammen med deres sejlivede unge Alfred fløj sydpå - formentlig i selskab med 85 svenske storke.

Og bare rolig, når reden i Smedager er gjort indlytningsklar til marts, så er storkene.dk og TV SYD også klar med den populære livesending på web fra livets gang i Smedager.

