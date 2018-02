Stormøde på vej om flystøj

Et nyt stormøde om støjproblemerne ved Skrydstrup. Det var ét af resultaterne efter torsdagens møde mellem partierne bag købet af nyt kampfly.

Torsdag eftermiddag var der møde i Forsvarsministeriet mellem de partier, der er med i aftalen om at købe de nye F-35 kampfly. På mødet blev der blandt andet talt om støjproblemerne, de nye fly vil give i Skrydstrup, når de tages i brug.

Dagens møde i Forsvarsministeriet kan jeg kun tolke som et signal om, at forsvarsministeren vil have undersøgt det her helt til bunds. Hans Christian Schmidt, MF, Venstre

Det er ikke mange detaljer, der er sluppet ud til offentligheden efter mødet, men en beslutning er dog bekræftet: Der skal holdes et stort borgermøde i Vojenshallerne torsdag den 1. marts.

- Vi har simpelthen sat en proces i gang, hvor man skal undersøge alle de ting, der blandt andet blev rejst på det møde, forsvarsministeren havde hernede i Skrydstrup den 9. februar. Det betyder så, at borgerne forhåbentlig kan få svar på de spørgsmål, når der holdes stormøde inde i Vojenshallerne den 1. marts, lyder det fra folketingsmedlem Hans Christian Schmidt, Venstre.

Venstremanden mener i øvrigt, at mødet i forligskredsen er et godt tegn for de støjbekymrede borgere i Skrydstrup.

- Dagens møde i Forsvarsministeriet kan jeg kun tolke som et signal om, at forsvarsministeren vil have undersøgt det her helt til bunds, siger Hans Christian Schmidt.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har tidligere sagt til TV Syd, at han ville undersøge, om man kunne finde en hurtig løsning på problemet.

